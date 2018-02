« Jusqu’à sa mort, Modou Lô ne sera jamais Roi des arènes » un proche de Modou Lô, Répond à …

Khadim Gadiaga à Abdou Bakhoum: « Modou Lô ne gère pas un combat, mais un plan de carrière »



Suite aux propos du manager de Ama Baldé, Abdou Bakhoum qui estime que Modou Lô ne sera jamais « roi » des arènes, le camp du Rock des Parcelles n’a pas tardé à apporter la réplique au micro de Senego.



« Seul Dieu sait qui sera le futur Roi des arènes. Modou Lô n’a pas l’habitude de se focaliser sur un adversaire, il s’entraîne toujours parceque la lutte est son métier. C’est pourquoi il ne gère pas un lutteur, il gère un plan de carrière ».



Et selon Khadim, « en tant qu’un de ses proches, depuis son entrée dans l’arène, je peux vous témoigner qu’il travaille dur pour être au sommet et l’avenir nous jugera », dit-il.



Ama Baldé est jeune, il est…



Pour le membre fondateur de Rock Energie, « Ama Baldé est jeune, il est sur la bonne voie. Qu’il continue à travailler car il est de la même génération que Modou Lô. Tout ce qui doit arriver arrivera. C’est un bon lutteur, mais il est handicapé par le problème de la coalition des lutteurs de Pikine et autres, ce qui diminue ses potentiels adversaires.



Modou Lô reste néanmoins le lutteur le plus charismatique et populaire de l’arène, c’est du ressort d’Allah. Nous travaillons pour qu’il atteigne le sommet, mais avec le bon tempo », conclut-il.



sunubuzz.com