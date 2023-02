Justice : 4e retour de parquet pour Gaoussou Sonko et Lamine Niang, de nouvelles charges contre Azoura Fall extrait de sa cellule Gaoussou Sonko et Lamine Niang vont devoir prendre leur mal en patience avant d’être édifiés sur leur sort. En fait, le cauchemar se poursuit pour les deux occupants d’un véhicule du convoi d’Ousmane Sonko alors qu’il rentrait du tribunal de Dakar, selon leur conseil, Me Cheikh Koureyssi Ba.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Février 2023 à 14:38 | | 0 commentaire(s)|

A en croire la robe noire, Gaoussou Sonko (le chauffeur) et Lamine Niang (l’agent de sécurité de Sonko) ont été arraisonnés ce jour-là et extraits de force avant d’être mis aux arrêts. Déférés à nouveau hier, ils ont bénéficié d’un quatrième retour de parquet.



De son côté, le procureur de la République corse le dossier d'Assane Guèye dit Azoura Fall qui porte toujours le drapeau dans les convois d’Ousmane Sonko.



Poursuivi pour offense au chef de l’Etat, outrage à un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles, le jeune «patriote » qui a été extrait hier de la prison par les éléments de la Sûreté Urbaine pour de nouvelles charges du parquet, fait face à des chefs de menace de mort, appel au meurtre, diffusion de fausses nouvelles de nature à occasionner des troubles politiques graves.



"L'as"

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook