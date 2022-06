Justice Affaire des passeports diplomatiques : après le député Mamadou Sall, son collègue Boubacar Biaye libre

Le 19 juin dernier, le député Mamadou Sall sortait de prison, laissant derrière lui son acolyte et non moins collègue. Un homme avec qui il était condamné dans un trafic de passeports diplomatiques.



Mais, d'après les informations du journal, Les Échos qui vend la mèche dans sa livraison de ce jeudi, c'est aujourd'hui, au plus tard, que Boubacar Biaye doit finir son séjour carcéral et humer enfin l'air de la liberté.



Toutefois, cette affaire est encore très loin de connaître son épilogue. En effet, ces deux députés membres de l'Alliance pour la République (APR) avaient interjeté appel de la décision du Tribunal.



Pour rappel, Sall a été condamné à deux ans dont 6 mois ferme, alors que Biaye avait écopé d'une peine de deux ans dont 5 mois ferme. Ils espèrent la relaxe pure et simple devant la Cour d'appel.