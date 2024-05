Justice: Entre la polémique autour de sa maison à coup d’un milliard et son contentieux avec Cheikh Bara Ndiaye, les choses s’écroulent sur Thérèse Faye

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2024 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

A peine une semaine, certains médias parlaient déjà de Thérèse Faye Diouf et de sa maison à coup de milliards, voilà que cette dernière a été épinglée par la justice.



Suite aux accusations portées sur, Therese Faye, elle n’a pas dissimulé son indignation et de porter l’affaire en justice.



L’ex ministre des collectivités territoriales est accusée par Cheikh Bara Ndiaye, de « s’être enrichie de manière douteuse en seulement douze ans.Il a affirmé que Thérèse Faye Diouf, qui partageait une seule chambre avec son mari à Yoff au début du mandat de Macky Sall, serait aujourd’hui milliardaire. ».



On informe aussi que l’ancienne ministre « achève la construction de sa maison, d’une valeur d’un milliard de FCFA ».

L’ancienne ministre de la Femme, de la Famille, de l’Equité et du Développement communautaire, Thérèse Faye Diouf, a passé le témoin, vendredi, à Maimouna Dièye, la nouvelle ministre de la Famille et des Solidarités.



Rewmi

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook