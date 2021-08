Justice : Faty Souaré vole un chèque d’un million FCFA sa sœur Faty Souaré est une jeune dame qui n’a pas le sens de la reconnaissance. Aidée par la sœur de Me Ndèye Fatou Touré, Dr Awa Touré pour terminer ses études, elle lui a volé un chèque d’un million.

Samedi 14 Août 2021

La victime a porté plainte contre la mise en cause. Attrait devant la barre des flagrants délits de Dakar hier, la prévenue a nié les faits. Elle a soutenu que le jour du retrait du chèque, elle était aux Hlm.



Mais, Ndèye Amy Guèye qui est entendue comme témoin révèle que le jour des faits, en se rendant au marché Gueule-Tapée, elle a croisé la prévenue qui l’a suppliée de lui retirer un chèque à la banque parce qu’elle n’avait pas sa pièce d’identité.



Après le retrait du chèque, Fatou Souaré lui a remis un billet de 10.000 Fcfa. Le parquet a requis 2 ans dont 3 mois ferme. Délibéré le 18 août prochain



