Justice : L’ancien Dg de l’ONAS, Mamour Diallo visé par mandat d’arrêt international C’est le journal libération qui donne l’information, nous dit sudquotidien.sn : Mamour Diallo, ancien directeur national des domaines et ci-devant patron de l’Office national de l’assainissement (Onas), fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par le juge d’instruction du deuxième cabinet.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 17:36 | | 0 commentaire(s)|

C’est dans le cadre du dossier sur l’expropriation des titres fonciers n° 5058/NGA, 13833/NGA et 1838/NGA. Enjeu : un détournement présumé de 94 milliards de FCfa.



Le réquisitoire supplétif du même juge d’instruction a aussi été émis, demandant le placement en détention de Tahirou Sarr et la levée de l’immunité parlementaire des députés Amadou Ba et Birima Mangara pour évaluer leur implication potentielle, rapporte toujours « Libération ».



Mamour Diallo n’a pas pu être entendu, étant impliqué dans une autre enquête et ayant quitté le Sénégal en juin 2024, justifiant le mandant d’arrêt. Inspecteur des Impôts et Domaines et président du « Mouvement « Dolly Macky », Mamour Diallo est un militant de l’Alliance pour la République (Apr) et responsable dudit parti à Louga.



