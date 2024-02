Justice : Latyr S. se fait passer pour une femme sur Tik tok et fait chanter ses interlocuteurs avec des images obscènes. Rédigé par leral.net le Mardi 27 Février 2024 à 22:33 | | 0 commentaire(s)|

Placé sous mandat de dépôt depuis le 16 février 2024, Latyr S. a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a comparu ce mardi 27 février 2024 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et extorsion de fonds à l'encontre de la partie civile Abdou Salam Faye.





À la barre, le plaignant revient sur sa mésaventure avec le prévenu.

"Il m'a amadoué. On s'est rencontré sur "tik tok. Il s'est fait passé pour une femme. Il m'a proposé un appel vidéo où je devais être nu. À la fin, il a capturé mes photos m'obligeant à lui remettre la somme de 300 mille francs. Et je lui ai donné 150 mille francs Cfa pour ne pas qu'il publie mes images sur les réseaux sociaux", narre-t-il



Quant au prévenu, il dit avoir regretté son acte. Il soutient qu'il a déjà dédouané la partie civile. Vu la constance des faits, le parquet a requis 3 mois de prison ferme.



Du côté de la défense, la robe noire a plaidé la clémence du tribunal. Il estime que c'est une erreur de jeunesse. "La peine requise par le parquet est trop sévère", mentionne la défense.



Finalement, le juge après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré le prévenu coupable et le condamne à 2 ans de prison dont 3 mois ferme.

