Justice-Magistrats affectés : la décision aurait été retirée Les magistrats affectés lors de la dernière consultation à domicile ne vont plus quitter leurs postes. Les mesures ont été rapportées confie une source judiciaire sous le sceau de l’anonymat, nous informe emedia.sn.

Selon cette dernière, les magistrats concernés étaient au nombre de 34 affectés et , pour la plupart, contre leur gré parce que seulement, certains avaient rendu des décisions qui n’étaient pas du goût de la hiérarchie. D’autres avaient « refusé d’exécuter certains ordres de leurs supérieurs qu’ils jugeaient en contradiction avec leur serment ».



Emediasn rappelle que parmi ces magistrats qui étaient affectés, il y avait les cas du procureur adjoint du Tribunal de grande instance de Dakar muté à la cour d’appel de Tambacounda comme substitut général et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kédougou. Sur les raisons de ce volte face, mystère et boule de gomme.



