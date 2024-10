Justice : "Ndiaye Dollar" condamné à deux mois avec sursis pour conduite sans permis

Abdoulaye Ndiaye dit ‘’Ndiaye Dollar’’ a été jugé ce matin au tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est attrait à la barre pour blessures involontaires, défaut de maîtrise et conduite sans permis de conduire. Il a été arrêté à la suite d’un accident survenu sur la route de Ngor.



Âgé de 28 ans, A. Ndiaye, qui s’est présenté comme transitaire, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Présentant ses excuses, il est revenu sur les circonstances de l’accident, relate Seneweb.



Il a expliqué au juge que le jour de l’accident, sa mère l’avait appelé au téléphone pour lui demander de venir la rejoindre à Dakar d'urgence. Son chauffeur n’étant pas avec lui en ce moment-là, et puisqu’il est inscrit dans une auto-école pour obtenir un permis de conduire, cela l’a poussé à prendre le volant pour aller chercher son chauffeur. Sur ces entrefaites, sa sœur l’a appelé alors qu'il roulait sur la route de Ngor, pour lui annoncer le décès de son mari survenu en Italie. C’est ainsi qu’il a perdu le contrôle de la voiture et a percuté des véhicules en pleine circulation.



Entendu, le chauffeur de taxi Issa Seck a déclaré que le prévenu l’a dépassé par la droite avant de le percuter. Le choc était si violent qu’il s’est retrouvé sur l’autre voie, sa voiture s’est abimée après une collision avec le véhicule d’un certain Antoine Diompy.



Ces deux parties n’ont rien demandé à titre de dommages et intérêts.



Faisant ses observations, le procureur de la République a sermonné Ndiaye Dollar. Le prévenu a promis qu’il ne va plus prendre le volant d’une voiture sans permis de conduire. Le parquet a requis l’application de la loi pénale. Maitre Abdoulaye Tall de la défense a sollicité la clémence du tribunal, détaille la même source.



Au terme du procès, le juge a déclaré Abdoulaye Ndiaye coupable et l’a condamné à deux mois avec sursis.