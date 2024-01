Justice: la ressortissante française Coline Fay libérée et expulsée du Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2024 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

Coline Fay est désormais libre. Elle a été immédiatement après sa libération expulsée du territoire national. C’est un de ses conseils à savoir Me Cheikh Koureyssi Ba qui a donné l’information.

« COLINE FAY libérée à la cloche de bois et expulsée du territoire national par arrêté du Ministre de l'Intérieur, ce à l'insu de ses avocats. », a écrit l’avocat sur sa page facebook.



Arrêtée mi-novembre, la jeune française a bénéficié le 9 janvier dernier d’un 2ème mandat de dépôt. Elle a été inculpée, après les lourdes charges du 23 Novembre 2023, pour tentative de sortie irrégulière d’une correspondance saisie sur elle le 3 Janvier, proposition non agréée de complot contre l’autorité de l’Etat du Sénégal par excitation des citoyens ou habitants à s’armer contre ladite autorité, tentative de livraison en tant qu’étrangère à une puissance étrangère ou à ses agents sous quelque forme que ce soit d’un renseignement devant être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ou enfreindre la loi.



Agée de 26 ans, Coline Fay avait été interpellé aux abords de la cour suprême le 17 novembre, jour où la haute juridiction a cassé la décision de justice rendue par le tribunal d’instance de Ziguinchor et qui ordonnait la réinscription d’Ousmane Sonko sur les listes électorales avant de renvoyer l’affaire pour rejugement devant le tribunal.



