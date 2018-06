KALIDOU KOULIBALY, DEFENSEUR DES LIONS: «on ne dépend de personne pour nous qualifier»

Etes-vous déçu du résultat ?



Kalidou Koulibaly : C’est normal qu’on soit un peu déçu du résultat. Mais je pense que c’est un bon nul, même si nous avons mené au score à deux reprises. C’est dommage qu’on n’ait pas réussi à le garder.



Vous regrettez le fait d’avoir pris juste un point ?



Il ne faut pas penser négatif. Le plus important, c’est de bien préparer le match contre la Colombie. Nous savons que, même si on avait gagné, ça sera un match très difficile. C’est ça le charme de la coupe du monde. Et il ne faut pas qu’on fasse la gueule. Il faut juste essayer de gagner ce match pour se qualifier.



Selon vous, nous avons gagné un point ou nous avons perdu deux points ?



Je pense que nous avons gagné un point. Il faut être positif. Nous savons que nous sommes venus dans cette coupe du monde pour au moins sortir de ce premier tour. Nous savons que nous pouvons toujours nous qualifier. Maintenant, c’est à nous de finir le travail lors du match contre la Colombie.



Est-ce que l’équipe a le choix?



Le plus important, c’est qu’on ne dépend de personne pour nous qualifier. Et quand le Sénégal ne dépend que de lui-même, c’est très positif. Nous avons juste à gagner le dernier match. Il faut oublier le résultat de ce soir et rester sur la continuité.



Nous avons réussi à marquer deux buts. que pensez-vous de la Colombie ?



La Colombie est une superbe équipe. Ils ont beaucoup de joueurs de talent qui jouent dans les grands clubs. Nous aussi nous sommes une équipe talentueuse. Nous avons nos armes et nous pouvons mettre en difficulté n’importe quelle équipe.



Toutinfo