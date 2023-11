KOLDA : Le grand oral de Mame Boye Diao face à la jeunesse...répond à ses détracteurs...fait le procès des élites et... Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2023 à 00:51 | | 0 commentaire(s)|

Après son accueil ce dimanche 26, le candidat de "Diao2024", Mame Boye Diao a fait un grand oral devant ses militants. Ainsi, il a appelé la jeunesse à voter pour lui, répondu à ses détracteurs tout en faisant le procès des élites et de la région. Dans la foulée, il n'a pas manqué d'étaler sa vision pour 2024, rappeler le bilan du gouvernement dans la région qu'il juge "inopportun et inapproprié". A ce titre, il précise que la vérité a triomphé dans Kolda car la jeunesse a répondu à sa place avec cette mobilisation. A ce titre, il a dénoncé aussi la tentative de sabotage de son accueil qu'il attribue à ses détracteurs.



Dès sa prise de parole, il déclare " j'aime Kolda et sa jeunesse m'aime aussi. En ce sens, je n'aime pas un Kolda de comploteurs mais de justes et de travailleurs. Il a listé ses réalisations comme les mosquées, les salles de classes et routes construites sous son magistère que les autres veulent s'accaparer et comptabiliser dans leur bilan. C'est pourquoi, la jeunesse, si on vous donne des motos prenez-les et votez pour Mame Boye Diao en 2024."



A ces détracteurs, il soutient en ces termes" ceux qui disent que j'avais peur de venir à Kolda se trompent lourdement et pourtant je suis présent devant vous. Quand je faisais pour Kolda, mes détracteurs étaient où? A cet effet, je rappelle que je porte Kolda dans mon cœur. D'ailleurs, on a voulu arrêter mes jeunes mais ces derniers n'ont pas répondu à la provocation en continuant à chanter pour rallier le point de chute."



A cela, il ajoute" je suis fier des jeunes de Kolda car vous avez lancé la conquête du Sénégal en donnant le courage aux autres départements du pays. Ainsi, vous avez donné du courage aux jeunes pour me conduire au palais en 2014." Dans la foulée, il précise que " l'histoire s'écrit puisqu'on retiendra qu'il y avait un fils de Kolda comme candidat à une élection présidentielle. D'ailleurs, je suis content d'avoir décomplexé la jeunesse de Kolda qui doit croire en ses possibilités."



Sur la région, il dira " je rappelle que nous sommes dans la région la plus sinistrée du Sénégal. Maintenant avec des décrets pour des élites, ils veulent que les jeunes basculent dans leur camp. Mais je leur rappelle que c'est la coalition des médiocres voire des nuls que nous avons à Kolda. Et le département de Médina Yoro Foula est l'un des plus grands du pays et le plus pauvre où il n'y a pas de réseau téléphonique ou d'électricité entre autres. De ce fait, il faut que cela cesse dans la région."



Sans détours, il avance que " depuis ma candidature, je fais les frais de l'État notamment dans le cadre de l'obtention de lampadaires. C'est pourquoi, je demande au gouvernement de s'occuper de Kolda pour les quelques mois qui lui reste encore." Et selon lui " cette mauvaise face du gouvernement se voit a travers même les parrainages où il n'ose pas s'afficher pour demander le parrainage aux citoyens. C'est pourquoi, je rappelle encore que le kolda que nous connaissons est à l'image de la Casamance connue pour sa jeunesse honnête et responsable..."



Madou Diallo

