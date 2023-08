KOLDA : la station radio de la Rts attaquée au cocktail Molotov (chef de station).

La station de radio de la Rts de Kolda a été attaquée au cocktail Molotov par des inconnus dans la nuit du lundi 07 au mardi 08 août, selon le chef de la station Abba Sané. D'après lui, les assaillants ont réussi à atteindre la salle de la rédaction et le couloir menant vers les toilettes.



Dans la foulée, il soutient qu'il y a eu plus de peur que de mal car les malfrats ne savaient pas où se situait le studio. Cependant, il précise " nous avons réussi à identifier la bouteille et le carburant pour commettre le forfait. C'est un véritable sabotage..."