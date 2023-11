KOLDA : le délégué régional de Boun Abdallah Dione Aliou Kandé( président mouvement dental fouladou) rejoint Amadou Ba et Bby... Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Novembre 2023 à 23:04 | | 0 commentaire(s)|

Aliou Kandé président du mouvement "dental fouladou" et délégué régional de la coalition "Dione2024" a rejoint le candidat Amadou Ba et Bby. Il a fait cette déclaration ce mercredi 15 novembre en compagnie de tous les ex délégués de la coalition "Dione204" de la région de Kolda. Voici, leur déclaration que nous avons exploitée pour vous.



" Nous avons décidé de démissionner de la coalition"Dione2024" en tant que délégué régional, pour continuer à soutenir la vision du Président Macky Sall et porter le candidat Amadou Ba au fauteuil présidentiel au soir du 25 février 2024 aux côtés des leaders de la coalition Bby. Cette décision fruit de larges concertations à long terme, précédé par l'audience avec le Premier ministre Amadou Ba ne souffre d'aucune contestation parce qu'étant consensuelle."



A l'en croire "au terme de plusieurs rencontres d'échange et de partage à l'interne sur fond d'analyse de la situation politique du pays et d'évaluation de notre parcours ; le moment est venu de vous informer de notre conviction en vue de la prochaine élection présidentielle.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'au dernières nouvelles, que je suis le Délégué Régional de la coalition du candidat Dione 2024."



"D'ailleurs, c'est avec cet engagement et responsabilité que nous sommes allés à la collecte des parrainages mais sans fermer les portes du dialogue ni rester indifférents aux offres politiques de quelque bord que ce soit.

Mesdames et messieurs ,vous n'êtes pas sans savoir que la population sénégalaise est de plus en plus exigeante sous l'emprise des besoins multidimensionnels et multiformes " laisse-t-il entendre.



A celà, il ajoute " le Senegal est à la croisée des chemins et l’élection présidentielle de février 2024 constitue la passerelle suspendue entre l'espoir et le cercle vicieux. Si le jeu en vaut la chandelle, l'enjeu de son côté exige de chacun une introspection, s'oublier un peu pour disposer de la capacité de placer le Sénégal et son intérêt supérieur par dessus tout."



A ce titre, il précise " nous allons dans la foulée continuer la massification du mouvement à l'intérieur du périmètre communal tout comme sur l'étendue du territoire régional et même national."



À ses chers alliés dans le cadre de BBY, il avance " loin de moi l'idée n'est pas de me présenter en donneur de leçons. Mais, vous conviendrez avec moi que la première force en politique réside dans la tolérance, la générosité dans l'effort mais surtout l'ouverture pour faciliter la règle précieuse qu'est l'addition. Soyons unis et harmonisons les efforts car unis nous resterons fort ."



Dans la foulée, il soutient " que chacun d'entre nous se dit : je porte sur mes frêles épaules l'avenir du Sénégal. Le monde entier nous regarde. Donc nous n'avons pas le droit d'échouer !"

