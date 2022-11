Kaay Bokk /Athènes: une grande mobilisation pour Dethié Fall, un plaidoyer sur la table de l'Assemblée nationale

"Ils ont tenu à se mobiliser et à faire le déplacement malgré la grève dans le secteur du transport. Ils nous ont fait part des difficultés auxquelles ils sont confrontés à travers un Mémorandum qu'ils m'ont remis.



Des difficultés liées essentiellement à l'obtention et au renouvellement de documents administratifs, aux problèmes d'intégration et de xénophobie, aux difficiles conditions de travail, au rapatriement des corps vers le Sénégal, à la situation des sénégalais dans les prisons , à la prise en charge médicale des cas de maladies graves, etc." , a-t-il déclaré.



Il ajoute: "J'ai transmis au président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi le mémorandum afin que les difficultés de nos compatriotes basés en Grèce fassent l'objet d'un traitement durant les travaux au sein des commissions concernées à l'Assemblée Nationale" .