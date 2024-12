Kabrousse : Quand le Tam-Tam Téléphonique joue un rôle fédérateur dans les villages de la Basse Casamance

Dans certaines contrées de la basse Casamance, les instruments à base de tronc d'arbre sculptés à l'intérieur sont toujours utilisés pour préserver la tradition, c'est le cas du Tam-Tam téléphonique, que l'on a retrouvé à la place publique du village de Cabrousse, village côtier situé au Sud de Cap-skirring, dans la commune de Diembéring. Il sert à mobiliser les villageois lors de grands événements ou faire passer un message d'un village à un autre. Taillé dans un tronc d'arbre de fromager, cet instrument de musique est toujours d'actualité.

À en croire Lamine Diop Sané, "dans plusieurs villages de la Basse Casamance se trouvent des Tam-Tam téléphoniques, dont un est sacré discrètement gardé dans un endroit du village. Ainsi, poursuit-il, "ce n'est pas pour rien que les casamançais ne négligent pas l'entrée dans le bois sacré. C'est-à-dire le passage de l'âge adolescent à l'âge adulte", précise-t-il. À l'époque, l'on nous racontait que les tam-tam téléphoniques fabriqués dans la forêt, venaient tout seul dans le village, on organisait une cérémonie où l'on dansait et chantait et l'on voit l'arrivée du Tam-tam Téléphonique au beau milieu du village", racontait les légendes ancestrales, relayées par le guide Lamine Diop Sané lors d'une visite de presse ou éductour dans le village de Cabrousse, fief d'Aline Sitoé Diatta dans le cadre du Festival Koom-Koom 2024.