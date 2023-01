Kaffrine : Une opération de déguerpissement pour libérer les emprises sur la nationale 1

La mairie de Kaffrine (centre) a démarré jeudi une opération de déguerpissement de cantines et places situées aux abords de la route nationale dans le but de libérer les emprises qui jouxtent cet axe routier.



Pour mener à bien cette opération, un dispositif sécuritaire avait été déployé tôt ce matin sur les lieux. Des camions et des bulldozers ont été mobilisés pour démolir cantines, ateliers, gargotes et autres installations de tabliers. "C'est une opération de désencombrement de la route nationale que nous avons démarrée aujourd'hui pour embellir l'espace public. Toutes les personnes concernées par cette opération de déguerpissement ont été mises au courant depuis six mois'', a expliqué Ibrahima Diop, le coordonnateur du cadre de vie à la mairie de Kaffrine. ce déguerpissement est cependant mal accueilli par les occupants des lieux. "Cette opération de déguerpissement est anormale. Nous sommes surpris. Ils détruisent tout sur leur passage. Nos bagages sont détruits. Nous ne savons plus où donner de la tête. Cela fait des années que je travaille sur ces lieux’’, a déploré, la mine dépitée, Awa Ndiaye, gérante d’un restaurant.



Non loin de là, Laye Sow, un mécanicien spécialisé dans la tôlerie, fustige l'attitude des autorités municipales. ‘’Nous sommes déçus par les autorités municipales. Elles nous ont déguerpi sans nous trouver un site de recasement fonctionnel’’, a-til dénoncé. ‘’Nous étions en pleine préparation du Festival national des arts et de la culture (FESNAC) que notre ville accueille à partir du week-end prochain. La mairie devait nous laisser travailler jusqu’après cet évènement culturel qui accueille beaucoup de monde’’, a regretté un autre commerçant dont la cantine a été désinstallé. ‘’Un dernier avertissement leur a été notifié, il y a moins d'une semaine. Nos agents sont encore passés récemment pour les sensibiliser et les sommer de quitter ces espaces publics’’, a expliqué le responsable du cadre de vie à la mairie de Kaffrine. Il a assuré que les opérations de déguerpissement vont se poursuivre à travers les grandes artères de la ville, ‘’jusqu’à la libération de toutes les emprises sur la voie principale’’.



L’As : Source "APS"