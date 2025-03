Kafountine : Disparition de deux pêcheurs, après une collision entre deux pirogues

Un fait inédit s’est déroulé dimanche dernier en mer, dans la commune de Kafountine. Il s’agit d’une collision entre deux pirogues. L’une des embarcations dit-on, transportant une dizaine de pêcheurs qui se rendait en haute mer, a violemment percuté l’autre pirogue qui revenait de pêche. Cet accident maritime qui s’est produit vers 17 heures, est à l’origine de la disparition de deux pêcheurs de nationalité étrangère, informe "leSoleil.sn".



Contacté par des médias basés à Ziguinchor, le président du Comité de pêche artisanale (Clpa), Abdoulaye Demba a révélé que les pêcheurs portés disparus n’avaient pas respecté le port de gilets de sauvetage. Il a déploré le manque de sécurité souvent constaté à bord des pirogues qui se rendent en haute mer. « Le drame a eu lieu vers 17 heures. Nous avons des informations selon lesquelles les pêcheurs, n’avaient même pas de gilets de sauvetage. C’est extrêmement grave. Pourtant, nous ne cessons d’alerter la gendarmerie et le maire de la commune. Mais, les gens s’entêtent à aller en mer sans gilets de sauvetage. Le port du gilet n’est plus respecté. Nous regrettons profondément ce qui s’est passé, avec la disparition de ces jeunes pêcheurs », a soutenu M. Demba, précisant que les recherches entamées avant-hier et qui se poursuivent ce lundi, n’ont encore rien donné, souligne la même source.



Poursuivant son récit, le coordonnateur des Clpa du département de Bignona a affirmé qu’un des capitaines qui répondait au téléphone au moment des faits, serait à l’origine de la collision. Des témoins qui ont pu discuter avec le président Abdoulaye Demba, lui ont fait savoir que « le capitaine de la pirogue était distrait par son téléphone ». Aussi, le président du Clpa de Kafountine a indiqué que ces « deux pêcheurs qui étaient à bord de l’embarcation ayant foncé sur l’autre, se sont jetés à l’eau, pensant que le pire allait se produire ». Malheureusement, a regretté Abdoulaye Demba, les nombreuses tentatives n’ont pas permis de les retrouver.