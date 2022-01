Kaolack : Abdallah Mountakha Niasse demande au président Macky Sall de récompenser les candidats "perdants"...

Le président du mouvement MADAN, Conseiller spécial du président de la République et membre de la coalition Benno Bokk Yakkar, Abdallah Mountakha Niasse a fait une analyse froide du vote au niveau communal et départemental à Kaolack.



Le petit fils de Baye Niasse a tenu à féliciter Mouhamed Ndiaye Rahma candidat malheureux de la commune qui, selon lui, a travaillé corps et âme et même fait ce qu'on n'attendait pas de lui, pour offrir la victoire à la coalition BBY.



En effet, Abdallah Mountakha Niasse témoigne "des porte à porte, visites de proximité, du financement des femmes et d'autres moyens importants dégagés par Mouhamed Ndiaye Rahma depuis déjà des années, sans attendre l'ouverture d'une quelconque campagne électorale". Suffisant pour que le descendant de Baye Niasse demande au chef de l'état à ce qu'il soit mieux outillé pour les échéances futures.



Idem pour Pape Demba Bitèye qui attend la suite qui sera donnée au recours introduit pour contester les résultats au niveau du département et qui, toujours selon le président de MADAN, n'a pas démérité.



Abdallah Mountakha Niasse déplore le fait que "90% des responsables de Benno Bokk Yakkar ont donné des consignes de votes sanction contre leurs propres listes". Des responsables identifiés et qui se connaissent bien. Mais qu' "ils ne perdent pas de vue que le président Macky Sall sait tout ce qui s'est passé lors de ces élections".



Tout compte fait, il demande au président Macky Sall de récompenser les candidats perdants qui ont mouillé le maillot et pour leur engagement.



En perspective des élections législatives, Abdallah Mountakha Niasse a lancé un appel en direction des responsables pour une remobilisation de leurs troupes. Mais surtout de corriger les erreurs du passé pour assurer la victoire de Benno Bokk Yakkar et d'offrir une majorité confortable au président de la République à l'Assemblée nationale.

Source : https://www.exclusif.net/Kaolack-Abdallah-Mountakh...