Kaolack/ Après un accueil populaire qui lui a été réservé : Déthié Fall liste ses chantiers

Le président de la coalition Déthié Fall2024 a été accueilli par la population du Saloum en ce deuxième jour de campagne électorale. Déthié Fall rend un hommage appuyé aux autorités religieuses de Kaolack mais également à toute la population. « Je suis profondément touché par l'accueil mémorable que la population de Kaolack a réservé à la caravane de la Constance et de la Vérité Askan Wi rek de la Coalition DéthiéFALL2024 »







Kaolack, une localité toujours marquée par le chômage, l'insalubrité, la problématique de la gestion des déchets, etc. Ceci, « à cause d'un échec visible et manifeste des autorités gouvernementales de Kaolack et du régime actuel » considère le candidat de Déthié Fall2024 rappelant que ces problématiques et préoccupations ont été largement abordées et prises en compte dans son programme d'un « Sénégal bon à vivre et beau à voir ».







« Le Président de la République Macky SALL avait promis de donner de l'emploi aux jeunes de Kaolack et de procéder au dragage du port de Kaolack. Je prends l'engagement que si je suis élu President de la République du Sénégal au soir du 24 mars 2024, je vais matérialiser ce projet de dragage du port de Kaolack. Le dagrage du port de Kaolack me tient à cœur car je suis conscient du potentiel d'une telle initiative tant sur le plan maritime et économique pour redynamiser fortement l'économie de Kaolack et donner les possibilités aux jeunes et aux femmes de Kaolack de trouver des emplois décents, chez eux » promet le candidat.







Dans le domaine de l’emploi, Déthié Fall rappelle que le taux de chômage des jeunes interpelle fortement. « Un chômage anormal » selon le candidat qui pense qu’il faut beaucoup de sérieux pour résoudre les problèmes que vivent Kaolack et t tout le Sénégal. « Il nous faut engager les grands chantiers de changement du Sénégal avec du sérieux. Je prends l'engagement de redynamiser les usines et industries afin que ce qui faisait l'identité de Kaolack, que cette identité soit restaurée. Et cela se fera avec une forte dose de bonne gouvernance et de transparence qui consistera à confier la gestion des entreprises publiques aux plus valeureux et plus compétents parmi nos compatriotes, à travers une procédure de recrutement sur appel à candidatures » rassure t-il.

