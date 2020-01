Kaolack- Décès du fils de Abdou Aziz Américain: Les talibés envahissent l'hôpital et accuse...

Le jeune américain du nom de Mohamed Cissé, qui a rendu l'âme ce mercredi à l'hôpital régional de Kaolack, suite à une attaque perpétrée par des malfaiteurs au domicile de son père à Fass Kahone, risque de faire couler beaucoup d'encre et de salive.



En effet, après avoir entendu la triste nouvelle, des petits-fils et des talibés de Baye ont pris d'assaut le centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass où le jeune Mohamed a rendu l'âme. Très remontés contre les responsables de cet hôpital, ces derniers ont évoqué une négligence dans le cadre de la prise en charge. " Il y a eu de la négligence. Imaginez, les deux patients sont arrivés dans cet hôpital vers 4 heures du matin, mais ce n'est finalement qu’à 11 heures que les médecins se sont ramenés pour les soigner. Pendant ce temps, le jeune homme s'était complétement vidé de son sang. Et ce qui nous déplait le plus, c'est qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'argent pour la prise en charge…", a martelé un des petits-fils de Baye Niass.



" Il a fallu attendre jusqu'à 10 heures pour qu'un des petits-fils de Cheikh Al Islam vienne mettre 500 mille Fcfa sur la table pour que les médecins se lèvent pour faire leur travail. c'est vraiment déplorable...", a ajouté un autre talibé visiblement très affecté.



Pour leur part, des Haoussas avaient menacé d'entrer de force au sein de l'hôpital, mais il a fallu l'intervention d'un des petit-fils de Baye Niass, du nom de Baye Makhtar pour calmer les ardeurs. Il faut noter également que l'incident est arrivé au moment où le khalife général de Médina Baye est hors du pays, de même que son porte-parole, Cheikh Mahy Aliou Cissé qui conduit actuellement la délégation de Médina Baye à l'occasion de la conférence internationale sur le terrorisme et l'extrémisme en Mauritanie...

