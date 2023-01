Kaolack/Des détenus en diète très mal en point: l'alerte d'un avocat

Frapp avait annoncé la grève de la faim de pensionnaires de la Maison d'arrêt et de correction de Kaolack (MAC) depuis le 27 décembre passé. Il s’agissait de 120 détenus qui dénoncent les longues détentions préventives et exigent la présence du procureur général et du directeur de l'administration pénitentiaire. Aujourd’hui, une cinquantaine de détenus continuent d’observer la diète. Selon l’avocat d'un détenu qui a joint «Dakaractu», certains grévistes sont présentement dans un état de santé instable.

L'As