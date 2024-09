Kaolack : La municipalité a porté sa subvention aux ASC et clubs de la commune de 22 millions à 69 millions cette année Cette augmentation a pour objectif de soulager les difficultés financières que rencontrent fréquemment ces structures. « Le sport est non seulement un moyen de communication, mais aussi un levier de développement. Il permet de promouvoir notre terroir. C'est pourquoi nous avons décidé cette année d'augmenter les subventions pour permettre aux ASC et clubs d’être plus autonomes », a déclaré l'édile de Kaolack.

Il a également annoncé qu'un autre budget sera voté pour aider ces structures à réaliser des projets plus rentables à l'avenir. Malgré les performances remarquables des sportifs de Kaolack, le manque d'infrastructures reste un problème important. Les acteurs du secteur espèrent une solution rapide. « Nous demandons au maire d'accélérer les travaux du stade Lamine Gueye. Cela fait trois ans que nous jouons à l'extérieur, et cela ne sert pas le football de Kaolack », a affirmé Amadou Ba, président du club Renaissance.



La cérémonie de remise des subventions a également permis au maire, Serigne Mboup, de revenir sur le blocage des travaux du stade Lamine Gueye et d'interpeller le gouvernement.



« Kaolack mérite des infrastructures dignes de ce nom, notamment dans le domaine sportif, afin de permettre aux sportifs d’évoluer dans de meilleures conditions. Concernant le stade Lamine Gueye, nous avons hérité d'un dossier très complexe, mais nous sommes en train de le gérer. Nous appelons l'État à nous soutenir », a-t-il conclu.



Omar Ndiaye



