Kaolack: Les Paysans s'endettent auprès des banques et mutuels de crédits pour acheter des semences Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 05:01 | | 0 commentaire(s)| A veille de la saison des pluies, les paysans du bassin arachidier prennent assauts les institutions financières (Banques et mutuels de crédit) pour faire des prêts afin d'acheter des semences de qualité et en quantité.

Devant bon nombre de mutuels d'épargne et de crédit, des hommes et des femmes sont assis à même le sol pour espérer un financement afin de bien entamer la campagne agricole qui s'annonce.



Accueil Envoyer à un ami Partager