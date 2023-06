Kaolack : Plaidoirie pour la mise en place de l’Ordre national des infirmiers

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de l’infirmière, l’Amicale des infirmiers du district sanitaire de Kaolack a réuni les acteurs du secteur, pour débattre autour du thème « Formation et pratique infirmière au Sénégal ». Plusieurs préoccupations ont été mises sur la table, notamment le traitement qui est réservé aux infirmiers en cas d’accidents ou d’incidents.



Pour preuve, mentionne "Rewmi", les professionnels de la santé communautaire se sont rappelés les nombreuses arrestations à l’endroit de leurs collègues à Tivaouane, à Louga et à Kaolack. Pour mieux définir les tâches entre eux et les autres professionnels de la santé, ils ont plaidé pour la mise en place de l’Ordre national des infirmiers. Dans le même élan, ils souhaitent également que les textes jugés obsolètes, soient dépoussiérés…