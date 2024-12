Kaolack : Plus d’une trentaine d’agents de Promogem licenciés réclame leurs 5 mois de salaires estimés à plus de 18 millions FCFA Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 19:55 | | 0 commentaire(s)| Des agents de Promogem qui s’activaient dans le gardiennage et le nettoiement du marché de Médina Baye ne savent plus où donner de la tête. En colère contre la nouvelle directrice qu’ils accusent de les avoir licenciés, ses agents qui sont essentiellement composés de femmes, ont fait face à la presse pour rappeler aux nouvelles autorités le Jub, jubbal, jubanti du Président de la République. Pis, ces derniers, disent qu’ils sont restés sans salaire pendant cinq mois soit un montant estimé à plus de 18 millions FCFA. Ces plus de 35 agents conçoivent, cet acte comme une injustice et lancent un appel au Président Diomaye et à son PM Sonko.





