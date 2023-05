Kaolack-caravane de sensibilisation sur la candidature du président Macky : Les femmes de BBY à pied d’œuvre Les femmes de la coalition “ Benno Bokk Yaakar” (Bby) et de la grande majorité ont poursuivi au cours de la journée du Samedi 6 mai une campagne de sensibilisation sur la candidature du Président Macky Sall dans les communes de Fatick et Kaolack.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023

Dirigée par le Ministre d’État Ndèye Marième Badiane, présidente des femmes de Bby et de la grande majorité, le Ministre Cheikh Kanté et diverses autres responsables politiques dont Mariama Sarr et le député Adji Mbergane Kanouté, cette caravane obéissait à la volonté des responsables de la hiérarchie de sensibiliser leurs sœurs et les nombreux militants sur les principes constitutionnels auxquels le Président Macky Sall s’est appuyé pour rendre légitime son droit à une nouvelle candidature.



Ce périple avait aussi été initié pour déposer auprès de l’administration territoriale, les gouverneurs de région en particulier, les lettres de validation de cette demande adressée au Président Macky Sall. Avec comme référence la lettre numérotée 0077/ PR/ MAC/MCJUR du 14 Février 2016, les femmes de Bby entendent défendre cette position et comptent la traduire en sensibilisant leurs sœurs et les populations partout sur l’étendue du territoire national.



Au-delà de la sensibilisation sur la candidature du Président de la République, l’arrivée de cette caravane dans la commune de Fatick et Kaolack a ainsi offert l’opportunité d’inviter les responsables de Bby et de la majorité présidentielle à promouvoir un ratissage large du terrain politique afin de traduire la cohésion sociale dont ils aspirent en acte gagnant, mieux en une victoire éclatante de leur candidat en février prochain.

Sud Quotidien



