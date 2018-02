Karim Wade blanchi par la Banque Mondiale: Ousname Faye dénonce une "manipulation" des Wade

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) par la voix de son coordonnateur adjoint Oumar Sarr, a déclaré hier que la Banque Mondiale avait sorti un rapport pour blanchir Karim Wade des délits qui lui ont valu une condamnation de la part de justice sénégalaise, et que le Président Macky Sall et son régime avaient caché aux juges de la CREI.



Pour le coordonnateur de la coalition Manko Wattu Sénégal, c’est une manipulation orchestrée par Me Wade et son fils. « Le PDS montre encore une fois qu’il est manipulé à souhait par un homme, en l’occurrence Karim Wade et son père. Et c’est triste que des responsables qui ont servi au plus haut niveau de l’Etat, se fassent diriger de cette manière, dans le seul but de nous imposer encore une fois, un homme qui a dilapidé tous les ressources de ce pays et s'est réfugié à Doha », déplore Ousmane Faye.



Car, se demande-t-il « comment comprendre une telle aberration comme si la Banque mondiale était une juridiction compétente pour blanchir ou non l'ex-ministre du Ciel et de la Terre, qui a volé l'argent de l'État du Sénégal qui la traqué, jugé, condamné et grâcié ».



« Il est temps que l'opinion sénégalaise ouvre ses yeux sur les manipulations répétées du PDS , qui pour cacher l'essentiel d'une décision de justice très importante à Monaco sur les 12 milliards de Karim Wade, est en train de nous divertir avec un rapport de la Banque Mondiale dont le contenu n'est même pas ce qu'il pense et Madické Niang, le nouveau Secrétaire Général adjoint du PDS, le sait mieux que quiconque », ajoute M. Faye.