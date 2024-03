« Karim Wade veut maintenir le Pds dans l'opposition jusqu'en 2029 », Par Cheikh Abdou Matar Mbacké et Ibrahima Sy Faye

« Karim Wade n'a besoin de rien.



Il vit dans l'un des hôtels les plus luxueux de Doha: KEMPINSKI RÉSIDENCES AND SUITE.



Dans ce complexe hôtelier de luxe, le coût de la nuitée peut aller jusqu'à 5 millions de FCfa. Cet hôtel sert de résidence pour Karim Wade qui y vit avec ses 03 filles. Mieux encore, toutes ses filles sont entièrement prises en charge par l'Emire du Qatar qui paie leur scolarité et tout le reste.



Karim Wade y mène une vie de prince. C'est pourquoi d'aucuns soutiennent que Wade fils n'a jamais eu l'intention de venir se présenter à l'élection présidentielle. Il bluffait ses nombreux sympathisants. Et c'est volontairement qu'il a déposé un dossier incomplet au conseil constitutionnel comme ce fut le cas en 2019. Karim Wade avait 05 bonnes (2019/2024) années pour obtenir le décret de son renoncement auprès des autorités françaises. Il l'a fait exprès.



Il a accusé les juges du conseil constitutionnel de corruption sans apporter la moindre en dehors des audios conçus au Qatar par des informaticiens. Aujourd'hui qu'il s'est auto écarté de l'élection, Karim Wade entend créer des troubles au Sénégal où il ne compte aucun parent proche en dehors de son aimable et responsable papa Me Abdoulaye WADE notre père bien aimé.



Son objectif c'est de créer une situation de chaos dans le pays conformément à la volonté de ses tuteurs qataris qui ont misé sur un embrasement du Sénégal afin de retarder l'exploitation du gaz sénégalais. Karim Wade est chargé de jouer une mission de pyromane pour pousser les sénégalais à s'entretuer au lendemain de la présidentielle. Il n'a rien à perdre lorsque le pays prendra peu.



Les fonds qataris remis à Ousmane Sonko sont encore frais dans les esprits. La réconciliation entre Macky Sall et Ousmane Sonko a amené Karim Wade à se radicaliser. Et pourtant c'est le même Karim Wade qui fustigeait les violences des partisans de l'opposition. Aujourd'hui il adopte une posture de terroriste contre les institutions et contre des citoyens.



Karim Wade est tout simplement un homme irresponsable, un enfant gâté et un éternel adolescent.

Il est irrité par les nombreux départs dans son propre parti. Les députés et d'autres personnes ont décidé de prendre leur responsabilité. Car ils ne souhaitent pas vieillir dans l'opposition.



Depuis 2012, ces responsables se battent dans le parti. Karim Wade n'a jamais pensé les soutenir. Ils se battent seuls sans aucun soutien financier de sa part. Karim Wade ne leur adresse la parole qu'à la veille d'une élection. Mieux encore, les libéraux n'entendent pas soutenir un candidat socialiste. Karim a fait allusion à Khalifa Sall mais les libéraux ont préféré Amadou Ba.



Même Aidara SYLLA son homme à tout faire n'est pas en phase avec lui dans ses manœuvres malsaines contre le Pds. Karim Wade cherche à maintenir les libéraux dans l'opposition jusqu'en 2029. Ce sera la meilleure manière d'imploser le Pds car la majorité des responsables n'entend pas le suivre dans cette aventure. En cas de victoire, ce soutien apporté à Amadou Ba permettra au Pds de revenir aux affaires avec des postes de responsabilités importantes pouvant permettre au parti d'exister. Mais Karim Wade n'en est pas conscient. Et pourtant plusieurs jeunes qui le soutiennent rasent les murs. Certains sont mêmes expulsés de leur loyer faute de moyens. Karim n'en a cure. C'est maintenant qu'il tente de saboter les élections.



Dans un Twitt, il a dit avoir une meilleure dans les sondages avant sa mise à l'écart. On se demande d'où viennent des sondages ? Est-ce des sondages de l'intelligence artificielle ? Soyons sérieux. Entre Janvier et Février, Karim Wade n'a pas dépassé le score de 5% dans les sondages réalisés par des ambassades étrangères, des Ong et des services de l'Etat. Et ce sont des sondages de terrain pas artificiel. Les sénégalais sondés ont mal vu son refus de parler wolof.



Son père Me Abdoulaye Wade disait :" Je ne marcherai jamais sur des cadavres pour entrer au palais". Son fils veut brûler le Sénégal pour venger son absence à cette élection.



Véritablement, Me Wade n'a pas son fils. Alors il est vrai que, quand on est de nationalité exclusivement sénégalaise, on ne songe pas à brûler le Sénégal."



Cheikh Abdou Matar Mbacké, petit fils de Serigne Touba à New Jersey

Ibrahima Sy FAYE à Toulouse, France

