Kédougou : 3 millions CFA et 15 kg d’or emportés par les braqueurs d’un site d’orpaillage clandestin

Jeudi 8 Février 2024

Des braqueurs se sont attaqués à un site d’orpaillage clandestin à Bantinkhoto, à Kédougou (sud-est), un raid au cours duquel ils ont réussi à emporter un butin d’une valeur estimée à trois millions de francs CFA et 15 kg d’or, a appris l'Aps de source sécuritaire.



“Quatre individus armés ont réussi à emporter trois millions de francs Cfa et 15 kg d’or appartenant à deux acheteurs d’or qui faisaient leur business tranquillement dans ce site d’orpaillage clandestin”, a rapporté cette source.



Les victimes de ce braquage opéraient sur ce d’orpaillage clandestin situé dans le département de Saraya.



Deux des quatre acheteurs d’or concernés ont été blessés lors de cette attaque. Ils ont été admis, jeudi matin, aux urgences de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou, précise la même source.



Cette nouvelle remet au goût du jour la question de la sécurisation des sites miniers dans la région de Kédougou, en particulier les sites clandestins, constate l'Aps.

