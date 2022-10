Kédougou : Les sages regrettent les évènements de Mako et plaident pour..." Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 19:32 | | 0 commentaire(s)| Déclaration du Collectif des Sages de la commune de Tomboronkoto



Au nom du collectif des sages de la commune de Tomboronkoto

Au nom des mouvements politiques, associations et groupements de femmes,

A mon nom propre,

Je tiens à informer à la presse nationale et internationale que la commune de Tomboronkoto a toujours

entretenu des relations apaisées avec PMC depuis le démarrage de la production en 2018.

Ainsi, nous considérons que les évènements qui se sont passés à Mako sur la voie qui mène à la mine,

ce jeudi 13 octobre, sont regrettables à tout point de vue.

L’entreprise contribue de façon significative à l’amélioration des conditions de vie de la population sur

le plan de l’éducation, de la santé, et de l’accès à l’eau, à travers son fonds de développement local,

PMC, contribue également au développement de l’agriculture, de l’élevage et à l’autonomisation des

femmes à travers le maraîchage

Récemment d’importants marchés (restauration, transport) ont été attribués à des entreprises locales

au nom du local content

L’emploi et la formation des jeunes ne sont pas laissé en rade.

Les attentes restent toujours énormes vis-à-vis des retombées positives de l’exploitation, mais cela ne

peut en aucun cas justifier ces violentes manifestations de jeunes désorientés. Cela ne se serait pas

produit si les avis des sages étaient pris en compte.

Nous espérons que le dialogue sera très vite restauré entre les parties prenantes pour installer une

cohabitation paisible et mutuellement bénéfique entre PMC et les communautés riveraines.

Le Maire, porte-parole du collectif des sages de la commune de Tomboronkoto



