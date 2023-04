Kédougou- Pénurie D’eau À Kondokhou :Les populations bloquent la route

En effet, pendant plusieurs tours d’horloge, les habitants de ce village ont perturbé la circulation des voitures et personnes pour dénoncer le manque d’eau dans leur localité. À l’aide de pneus et de bois morts, ils ont barré la route.



Avec une population de plus de deux mille âmes, le village de Kondokhou a du mal à servir de l’eau en quantité suffisante à ses habitants. La transformation d’une pompe manuelle en château d’eau alimenté par l’énergie solaire est loin de régler le problème. ‘’Les panneaux solaires sont faibles pour pomper l’eau et le groupe de secours n’a aucune puissance’’, renseigne le responsable des jeunes, Lamine Tamanate. D’après lui, c’est ce qui est à l’origine de cette situation.



Après plusieurs rencontres vaines avec l’autorité administrative pour trouver une issue heureuse à cette pénurie, les populations ont décidé de passer au niveau supérieur. C’est ainsi qu’elles ont bloqué la voie.



Pour lever le blocus et permettre aux nombreuses voitures garées de reprendre leur route, le sous-préfet de l’arrondissement a dû intervenir pour calmer les populations. Séance tenante, il a assuré aux populations l’arrivée d’un camion-citerne pour soulager les femmes dans les foyers. Il a également pris l’engagement de contacter l’entrepreneur responsable des travaux, dans le but de trouver une solution au problème d’eau dans la localité.



Malgré les promesses de l’autorité, le chef de village, Bakary Danfakha, reste persuadé que le barrage de la route se poursuivra les jours à venir, si l’eau ne coule pas à Kondokhou



