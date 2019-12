Kédougou: Un individu arrêté avec la peau d'un léopard

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 08:24

Les agents des Eaux et Forêts de Kédougou, en collaboration avec les éléments du commissariat Central de Kédougou et l’appui du projet EAGLE Sénégal, ont procédé à l’interpellation d’un présumé trafiquant de faune œuvrant entre le Sénégal et la Guinée, en possession d’une peau fraîche d’un très jeune léopard abattu. Cette espèce, un des grands félins africains, est intégralement protégée au Sénégal. C’est mardi vers 13h que le présumé trafiquant de nationalité sénégalaise a été pris en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de la peau de ce jeune fauve. Aussitôt interpellé, renseigne L'As, il a été conduit dans les locaux du commissariat de Kédougou puis remis aux agents des Eaux et forêts pour la suite de la procédure. Il est actuellement entendu pour les faits qui lui sont reprochés.

