Kédougou : Une étrangère achète 4 filles à 2 millions F CFA et les transforme en prostituées

Une mafia du sexe a été démantelée par les policiers de l’antenne de Kédougou de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT). Ils ont procédé à l’interpellation d’une femme de nationalité étrangère pour association de malfaiteurs, complicité de faux, proxénétisme et traite des personnes, a appris Seneweb de la division communication de la police.



Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’arrivée au village de Mouran (Kédougou) de quatre filles convoyées depuis un pays de la sous-région par la mise en cause. Interpellée à son domicile, elle a déclaré avoir acheté chaque fille à 500 000 F CFA auprès d’un de ses collaborateurs et compatriotes.



Par la suite, dit-elle, un autre collaborateur, résidant dans la sous-région, l’a aidée dans la confection de faux documents (cartes nationales d’identité et carnets de vaccination) avec lesquels les filles sont entrées au Sénégal.



Les quatre demoiselles ont toutes confirmé être victimes d’exploitation sexuelle. Elles ont ajouté que la supposée proxénète les a contraintes à faire se prostituer et à lui verser quotidiennement une partie de leurs revenus issus de cette activité jusqu’à concurrence de la somme de 1 500 000 F CFA, en guise de remboursement des frais qu’elle aurait engagés pour leurs venues au Sénégal.



À l’issue de l’enquête, la mise en cause a été présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kédougou. Les victimes, elles, sont mises à la disposition du centre d’accueil d’une ONG pour leur prise en charge.



