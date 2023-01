Kédougou : des abris provisoires et des tables bancs de l’école Tripano 2 réduits en cendres Un feu d’origine inconnue a ravagé, mardi, aux environs de 23 heures, les abris provisoires et les tables bancs de l’école Tripano 2 dans la commune de Kédougou a appris l’APS du directeur de l’établissement, Demba Ngima Doucouré.

‘’Hier (mardi) j’ai reçu un appel des habitants du quartier pour m’informer de l’incendie à l’école tripano2. Quand je suis arrivé sur les lieux en compagnie de mon adjoint, on a trouvé quelques parents d’élèves sur place (…). Mais ils n’ont pas pu sortir les tables bancs à cause des flammes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers’’, a confié à l’APS Demba Ngima Doucouré.



D'après nos confrères, Mardi, aux environs de 15 heures, les éléments de la Brigade des sapeurs-pompiers de Kédougou ont été alertés pour un cas d’incendie qui a ravagé une cinquantaine de cases au village aurifère de Bantako, une localité située dans la commune de Tomboronkoto.



Selon le commandant de la Brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kédougou, l’origine de l’incendie est en rapport avec les feux de brousse notés dans la zone pendant cette période.



