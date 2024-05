Kédougou : deux morts et 10 blessés dans une collision entre deux véhicules à Bandafassi

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2024 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

Deux personnes sont décédées et dix autres grièvement blessées dans une collision survenue jeudi, dans la zone de Bandafassi, chef-lieu de l’arrondissement éponyme, dans la région de Kédougou (sud-est), a appris l’APS de source sécuritaire.



La collision s’est produite entre une camionnette et un véhicule de transport en commun en milieu de journée, sur la route nationale numéro 7 (RN7).



Le choc a eu lieu près du poste de contrôle de la charge à l’essieu de Bandafassi.



La camionnette de marque ‘’Tata’’, qui transportait des marchandises, tentait de dépasser le véhicule de transport en commun par la gauche, a expliqué une source sécuritaire contactée par le correspondant de l’APS.



”Le véhicule de transport en commun roulait dans le sens inverse” de celui du camion, a-t-elle précisé.



Elle indique que les blessés, dont deux bébés, ont été évacués au service d’urgence de l’hôpital régional Amat Dansokho de Kédougou. Les deux corps sans vie ont été également déposés à la morgue de cet hôpital, a-t-elle ajouté.



Des dégâts matériels très lourds ont été enregistrés sur le lieu de l’accident frontal.



Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook