Kédougou : Deux orpailleurs arrêtés pour détention de chanvre indien et de Tramadol Deux orpailleurs de nationalité étrangère, ont été arrêtés pour détention de 4, 5 kilogramme de chanvre indien de la variété dite »marron » et 4 comprimés de Tramadol »King », nous a appris l’APS, ce lundi, citant une source sécuritaire.

Ils ont été appréhendés, dimanche, en possession de chanvre indien et de comprimés Tramadol, sur le site d’orpaillage de Bantako, a précisé l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS),



L’office souligne que ces arrestations entrent dans le cadre des opérations de sécurisation et de lutte contre le banditisme.



Selon l’agence, les deux hommes seront déférés au parquet du Tribunal de Grande Instance de Kédougou.



