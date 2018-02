Kemi Seba et Claudy Siar font la paix: "Le conflit qui nous a opposés ces derniers jours, est terminé"

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2018 à 08:04

C’est la paix des braves ! Après un week-end de tension, Kémi Séba et Claudy Siar ont décidé de mettre un terme à ce qui les oppose. D’après un communiqué conjoint diffusé sur les réseaux sociaux, les deux panafricanistes affirment avoir longuement échangé, et avoir décidé d’accepter leurs différences méthodologiques.



Communiqué commun de Claudy Siar et Kemi Seba



Chers frères et sœurs,



Nous nous sommes parlé longuement. Malgré nos différences méthodologiques (collaborer avec Macron ou pas au moment ou une jeunesse africaine exprime une volonté de rupture), nous vous informons que le conflit qui nous a opposés ces derniers jours, est terminé.



Nombreux sont ceux qui rêveraient de nous voir divisés. Cela ravirait évidemment les ennemis de l'Afrique. Ils n’auront pas ce plaisir. Certains mots ont blessé. Nous affirmons ici qu’il n’y a ni raciste, ni traître parmi nous.



Nous privilégions donc la paix et la fraternité. Nous rappelons à tous que l'unité est possible malgré les divergences réelles. Nous sommes frères et comme dans chaque famille, il peut y avoir des moments d'incompréhension et de tension.



Nous nous serrons la main fraternellement. Chacun empruntera la voie qu’il aura choisie. Nous tenons pour mission, un intérêt commun, celui de l’Afrique et de ses diasporas.





Claudy Siar / Kemi Seba

