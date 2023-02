Keur Massar: L’apprenti touché par balle par les gendarmes est mort

A la fois garagiste et apprenti-chauffeur, il avait été atteint par balle après que des gendarmes de Keur-Massar, attaqués par un groupe d’agresseurs, ont tenté de se dégager en tirant des coups de feu. Atteint à la fosse poplitée (l’arrière du genou) gauche, Talla Kandji, admis aux Urgences de l’hôpital Principal, a été soumis à des soins intensifs qui n’ont pu le sauver. C’était dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 janvier 2023.



D'après L'Observateur, au quartier Aladji Pathé de Keur-Massar Sud, des jeunes qui fêtaient la victoire de leur équipe Navétanes, « ASC Santa Yalla », sont subitement infiltrés par une bande d’agresseurs. Dans la nuit, au plus fort de la célébration, la bande, composée d’une vingtaine d’agresseurs, exhibe des armes blanches (couteaux, coupe-coupe, sabres…) pour s’attaquer aux passants.



Tenus en respect par les agresseurs, d’autres poursuivis jusque dans les boutiques ou les maisons, tous les habitants et passants qui ont eu la malchance de se trouver sur le chemin de ces malfaiteurs, sont dépouillés de leurs biens puis violentés. Pendant une bonne quarantaine de minutes, la bande s’en donne à cœur joie, obligeant les populations à très vite s’enfermer dans les maisons.



Sa famille exige que la lumière soit faite sur cette affaire.