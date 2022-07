Keur Massar / Le Pds et Wallu-Yewwi perdent un allier : après avoir été reçu par Macky Sall, Mounirou Kane rejoint Bby L’inter-coalition Wallu-Yewwi de Keur Massar perd un soutien de taille. Ce, à quelques jours des prochaines joutes électorales en vue des législatives. En effet, le responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds) dans la commune de Keur Massar Nord, a rejoint la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Mounirou Kane, qui avait été reçu il y a quelques jours, par le Chef de l’État, appelle ses partisans à voter la liste dirigée par Aminata Touré.



«J’ai décidé librement de cheminer avec le Président Macky Sall en accompagnant ses actions pour un Sénégal émergent, prospère et stable», a-t-il dit.



«Les responsables de la section ont décidé de soutenir notre nouvelle posture politique. À ceux-là, se joignent les jeunes de l’Ujtl et les étudiants du Meel de Keur Massar, sans compter le soutien populaire des nombreux militants», liste l’ex-secrétaire général de la fédération des jeunes du Pds dans le département de Pikine.



Un ralliement qui va sans doute doper Assome Diatta, la tête de liste départementale de Bby à Keur Massar, qui en avait fait son «souhait ardent».



«Le ministre Assome Diatta a toujours voulu travailler avec moi. D’ailleurs, après les élections locales, elle m’a approché mais je voulais au préalable rencontrer le Président Macky Sall pour parler de la situation de Keur Massar, tel que le Progep et le chômage des jeunes du département», a dit M. Kane

