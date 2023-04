Keur Massar Sud : Yewi Askan Wi du département exigent la libération du maire Mouhamed Bilal Diatta et dénonce le silence de l’Ams Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 22:13 | | 0 commentaire(s)| Les leaders de la coalition Yewi Askan Wi du département exigent la libération de Mouhamed Bilal Diatta, maire de Keur Massar Sud et membre de Pastef. L'ensemble des maires de l'opposition dénoncent dans la foulée le silence de l'Association des Maires du Sénégal (AMS) et du Réseau des Élus Locaux de l'Opposition (REL) face à l'arrestation de leur collègue. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin à Keur Massar, en présence de Bara Gaye, maire de Yeumbeul Sud. Ainsi, le président du conseil départemental de Keur Massar, Babacar Gueye, s'est focalisé sur les infrastructures qui manquent dans le nouveau département de Keur Massar. Selon lui, il y a un manque de volonté politique de l'État du Sénégal, qui devrait doter Keur Massar de tout ce dont, les populations ont besoin.



