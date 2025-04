Keur Massar : la gendarmerie démantèle un réseau de faux-monnayeurs et frappe un coup dur contre le trafic de drogue Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Avril 2025 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

La compagnie de Gendarmerie de Keur Massar ne relâche pas la pression sur les réseaux criminels. En exécution des directives du Haut-commandement visant à renforcer la sécurité sur le territoire national, ses unités ont récemment mené deux opérations majeures qui ont permis de porter un coup sévère à la contrefaçon monétaire et au trafic de stupéfiants.



Dans la nuit du mercredi 23 avril 2025, les éléments de la brigade de recherches de Keur Massar ont procédé à un coup de filet décisif contre un réseau spécialisé dans la fabrication de faux billets de banque en circulation au Sénégal. Quatre individus ont été interpellés. Sur place, les gendarmes ont saisi plusieurs spécimens de faux billets de 5000, 2000 et 500 francs CFA, imprimés à l’aide d’une imprimante de marque HP.



Mais ce n’est pas tout. Le matériel découvert lors de l’opération laisse entrevoir une activité de falsification bien rodée :

• Deux bouteilles contenant du mercure rouge,

• huit bouteilles d’encre rouge et bleue,

• un paquet de rame de papier,

• trois seringues,

le tout formant un véritable laboratoire clandestin.



Le lendemain, jeudi 24 avril, dans la continuité de cette dynamique, la même brigade de recherches a mené une deuxième offensive, cette fois dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Résultat : un trafiquant a été arrêté en possession de 600 grammes de haschisch répartis en 6 plaquettes, 74 pièces de volet, ainsi que deux motos de marque TMax, soupçonnées d’avoir servi au transport de la marchandise.

www.dakaractu.com



Source : Une double opération couronnée de succès dans la lutte contre la criminalité organiséeSource : https://www.dakaractu.com/Keur-Massar-la-gendarmer...

Accueil Envoyer à un ami Partager