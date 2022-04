Keur Mbaye Fall/ Différend entre l’Etat et les habitants: Un terrain de 4 hectares au coeur Les habitants de Keur Mbaye Fall sont à couteaux tirés avec les autorités qui ont décidé de mettre la main sur 4 hectares qui servaient, d’une part, de garage aux chauffeurs de taxis calendos et de l’autre, de terrain de football.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Avril 2022 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Les chauffeurs de taxis clandestins qui se trouvent près de la gare du Train express régional ont reçu avant-hier une sommation qui les invite à vider les lieux pour une opération de déguerpissement, prévue le 20 avril prochain.



Ainsi, l’Etat, dit-on, a trouvé cette assiette de substitution de 4 hectares pour recaser les impactés de Zac Mbao.



D’après ‘’SourceA’’, le Préfet de Pikine précise que le site appartient à la Zac de Mbao. Et, il explique qu’il y avait des propriétaires de sites individuels qui étaient dans la Zac. Ces derniers, ont vu leurs droits lésés.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook