Keur Ndiaye Lo : une tentative de viol tourne au meurtre

Vingt-quatre heures après la découverte du corps sans vie de Kindy Ba, une femme de ménage âgée de 36 ans, au domicile de ses employeurs, la localité de Keur Ndiaye Lo reste plongée dans la stupeur. Au-delà de l’interrogatoire de ses employeurs, plusieurs autres personnes ont été entendues par la gendarmerie de Sangalkam, chargée de l’enquête sur ce crime dont le mobile ne semble pas lié à un vol. L’Observateur a retracé l’affaire, lit-on dans Senenews.

Cité Khalifa Ababacar Sy, habituellement calme, est depuis le week-end dernier au cœur de toutes les discussions. Le lundi 14 avril 2025, les conversations tournaient encore autour de la découverte macabre survenue la veille, dimanche, dans cette cité paisible de Keur Ndiaye Lo, située dans le département de Rufisque. « Ce fut une fin de week-end éprouvante qu’on n’est pas prêt d’oublier », confie un habitant de la cité. Pourtant, rien ne laissait présager un tel drame ni pour la victime, ni pour sa famille, encore moins pour ses employeurs.



Comme à son habitude, Kindy Ba s’est présentée à huit heures du matin au domicile de ses employeurs. Ces derniers, après l’avoir accueillie, lui ont indiqué qu’ils s’absentaient pour la journée. Restée seule dans la maison, Kindy a entamé son service. Originaire de Pita, en Guinée, Kindy Ba était veuve et mère de deux enfants. Elle vivait au Sénégal depuis plusieurs années avec ses enfants et sa mère, qu’elle avait à sa charge. Elle avait trouvé ce travail de femme de ménage il y a trois mois, dans cette même cité Khalifa Ababacar Sy. Chaque jour, elle quittait le domicile familial à 8 heures pour y revenir vers 16 heures.



Mais ce dimanche, alors que le crépuscule s’installait sur Keur Ndiaye Lo, l’inquiétude commence à gagner sa mère. Lorsque l’horloge affichait 19 heures, elle s’alarma : sa fille n’avait pas pour habitude de rentrer tard. « Elle rentre généralement à 16 heures et, trente minutes plus tard, elle est déjà à la maison », témoigne un proche de la famille. Poussée par l’inquiétude, la mère de Kindy décide alors de se rendre à son lieu de travail.



Une découverte macabre : Kindy Ba baigne dans une mare de sang



Arrivée sur place, la mère de la victime est loin de s’imaginer l’horreur qui l’attend. La porte du domicile étant entrouverte, elle appelle sa fille à plusieurs reprises sans obtenir de réponse. En entrant, elle tombe nez à nez avec le corps sans vie de Kindy, allongée sur le dos, baignant dans une mare de sang.



La scène est insoutenable. Sous le choc, la mère de Kindy pousse des hurlements déchirants avant de ressortir précipitamment et d’alerter les voisins. En quelques minutes, la terrible nouvelle se répand dans la cité, provoquant une affluence inhabituelle devant la maison. Informés par téléphone, les employeurs accourent aussitôt sur les lieux et préviennent la brigade de gendarmerie de Sangalkam.



À leur arrivée, les gendarmes procèdent aux premiers constats. Le corps de la victime présente de multiples blessures, infligées par arme blanche, notamment au cou. La violence de l’agression ne lui a laissé aucune chance. Les traces de lutte observées à l’intérieur de la maison laissent penser que Kindy Ba s’est défendue face à son (ou ses) agresseur(s). Fait troublant : aucun objet de valeur ne manque dans la maison. Rien n’a été volé. Une hypothèse renforcée par les conclusions des premiers constats, écartant ainsi le vol comme mobile. La piste d’une tentative de viol ayant dégénéré en meurtre est désormais privilégiée par les enquêteurs.



Une enquête en cours : autopsie, indices et auditions



Le corps de Kindy Ba a été transféré à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (ex-CTO) pour autopsie. Parallèlement, la gendarmerie de Sangalkam a enclenché une enquête rigoureuse : relevés d’indices sur la scène de crime, reconstitution partielle des faits, et auditions de plusieurs personnes, y compris le couple employeur de la défunte.

Les investigations se poursuivent dans le but d’élucider les circonstances exactes de ce meurtre aussi tragique que mystérieux.



