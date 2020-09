Keur Serigne-Bi: Une fille de 16 ans abandonne son nouveau né dans a rue!

Elle ne veut pas de son enfant de sexe féminin issu d’une relation non désirée. Pour ce faire, N. D, âgée de 16 ans, n’a pas trouvé mieux à faire que d’abandonner son nouveau-né dans la rue.



Résidant à Diamaguène, indique L'As, elle s’est rendue le dimanche dernier vers 8 heures à Dakar. Arrivée à hauteur de Keur Serigne-Bi sur l’avenue Blaise Diagne, elle a déposé son bébé. Mais elle ignorait qu’elle était surveillée par un passant. Dès qu’elle a déposé le bébé et rebroussé chemin, le passant a ameuté les autres passants qui ont arrêté la fille. Elle a été conduite au commissariat de Police de Rebeuss et mise à la disposition de la brigade des mœurs.

