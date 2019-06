Keur Sossé: plus de 3 millions emportés dans une attaque à main armée Pas de répit dans les attaques à main armée dans le pays. La dernière en date a eu lieu à Keur Socé, dans la nuit du vendredi à samedi. Selon Sud Fm, des hommes lourdement armés, à bord d’une charrette, ont attaqué une boulangerie et une maison d’émigré à Keur Sossé, brutalisant plusieurs personnes et menaçant de tuer le propriétaire de la boulangerie dans leur retraite, selon des témoins. Plus de 3 millions FCFA ont été emportés. Une enquête a été ouverte.

