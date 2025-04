Khady Diène Gaye enflamme les Lions : « Défendez le drapeau avec honneur et ramenez la gloire au Sénégal ! »

Lors de la cérémonie officielle de remise du drapeau, Khady Diène Gaye, ministre du Sport, de la Culture et de la Jeunesse, a enflammé les équipes nationales sénégalaises avec un discours passionné et plein de symbolisme. Dans une ambiance empreinte de gravité, la ministre a souligné que revêtir les couleurs nationales est un honneur qui n'est accordé qu'aux plus brillants, et une tâche sacrée : « Vous représentez notre pays, vous êtes les vecteurs de nos aspirations et de nos ambitions. »







Au nom du Chef de l'État, la ministre a remis le drapeau aux quatre équipes qui s'apprêtent à partir : l'équipe nationale de beach soccer, les U20 masculins, les U15 du football scolaire et pour la première fois, l'équipe féminine de foot en salle. Plus qu'un simple rituel, cette cérémonie symbolise l'unité du sport sénégalais et met en avant l'effort commun vers la perfection. « Vous êtes envoyés défendre l'honneur de notre nation sur les scènes continentale et mondiale, et il est impératif que vous le fassiez avec fierté, dignité et résolution. »







Khady Diène Gaye a mis en évidence les avancées impressionnantes du Sénégal dans tous les domaines du football, résultat des investissements importants de l'État et de l'effort remarquable de la Fédération sénégalaise de football. « Grâce à ses prestations remarquables et à son professionnalisme, le football a su s'imposer comme un élément majeur de la gloire sportive du Sénégal », a-t-elle affirmé avec fierté. Elle a également loué les sacrifices faits par les sportifs, les équipes techniques et médicales, ainsi que tous les intervenants culturels et sportifs engagés dans ce mouvement national.







Par la suite, la ministre a appelé les athlètes à incarner l'éthique sportive, à adopter l'esprit du fair-play et à garder en ligne de mire un seul but : faire honneur au Sénégal et triompher. « Tout le monde n'est pas apte à revêtir l'uniforme de l'équipe nationale. » Si vous êtes ici, c'est que vous l'avez gagné. « Maintenant, allez conquérir la gloire pour le peuple sénégalais qui vous appuie sans réserve. »







Dans une conclusion empreinte de passion, Khady Diène Gaye a lancé un appel à l'unité nationale en faveur des sélections prêtes à se battre sur les terrains internationaux. « Longue vie au sport, longue vie à la jeunesse, et que toutes nos équipes connaissent le succès ! » Le ton est établi : il est temps de concrétiser l'espoir en triomphes et de rédiger, collectivement, un nouveau chapitre de la saga sportive du Sénégal.