Khalifa Sall recadre les responsables de Benno : «Ceux qui ne connaissent pas le degré de souffrance des populations sénégalaises, se glorifient»

En prélude à leur rassemblement, prévu ce mercredi 8 juin à la place de la Nation, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont tenu une conférence de presse ce mardi 7 juin 2022, au siège du PRP. Une occasion saisie par Khalifa Sall pour démonter les accusations des leaders de Benno et avertir…



Ouvrant la déclaration, Khalifa Sall, tout en remerciant la presse, a expliqué le pourquoi de cette adresse à l’opinion nationale et internationale, avec la manifestation prévue demain. Ce face-à-face par la voie de la presse, est une nécessité et se multipliera, a-t-il assuré.

« Un pays peut arriver à un moment où chaque citoyen doit agir pour les intérêts de la Nation. Dès lors, se taire devient une anomalie. Or, ce qui se passe en matière de recul au Sénégal est inqualifiable. C’est une chute inqualifiable et l'année 2019 a été un déclic qu’on n’osait pas imaginer. Cet acte posé doit être la dernière forfaiture. C’est pourquoi, nous disons : Non ! ça suffit ! ». A-t-il déclaré



Selon Khalifa, c’est la raison pour laquelle on ne doit pas laisser certains se jouer de la cohésion et de l'avenir de la nation, car au-delà de ces élections et des candidatures, c’est l’avenir du pays qui est en jeu…



« Ceux qui ne connaissent pas le degré de souffrance des populations sénégalaises, se glorifient, se dandinent et accusent les autres de n’agir que pour leurs propres intérêts. Ce qui est loin d’être le cas. Nous sommes debout, contre l’irréparable qui se dessine.»



Rappelant le pourquoi de la manifestation pacifique et d’information prévue demain, mercredi 8 juin, à la place de la Nation, il a aussi fustigé ceux de l’autre camp qui affirment que ce sont les enfants des Sénégalais lambda qui sont manipulés et exposés à la violence.



« C’est faux ! Nos proches sont toujours à nos côtés et quand on est là pour l’intérêt d’une nation, on ne doit pas faire de différence entre ses proches et d’autres Sénégalais. Nous sommes tous des citoyens ! Qui parle, se dévoile ? Nous sommes prêts à les rejoindre sur n’importe quel terrain qu’ils choisiront !», a-t-il martelé.

