Khossanto/Éducation: le maire Mamady CISSOKHO, appuyé par la SGO offre du matériel d’une valeur de 6 millions

La livraison de fournitures scolaires aux écoles de la commune de Khossanto en collaboration avec la SGO, filiale de Endeavor mining, a eu lieu ce 21 Novembre 2023 dans les locaux de la mairie en présence du président de la commission , du président de APE , des conseillers municipaux , des notables , chefs de village et notables et du directeur de l’école élémentaire de Khossanto par ailleurs codec de Khossanto. D’un coût global de 6 millions de franc, ce matériel scolaire est destiné à l’ensemble des établissements de l’élémentaire, du moyen et du secondaire de la commune.

La mairie et ses partenaires de la SGO s’engage à faire de l’école une priorité dans les investissements à venir comme elle l’a toujours fait . “Il faut instruire pour un lendemain meilleur pour la commune et pour notre nation” a dit l’édile de la commune de khossanto.

Source : https://www.dakaractu.com/Khossanto-Education-le-m...