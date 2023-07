Kigali/ Avec un public composite très enthousiaste: Le président de la République, Macky Sall accueilli en héros, profite déjà, des fruits de son acte

Le président de la République, Macky Sall accueilli en héros à Kigali. Il risque de ne pas oublier de sitôt l’accueil chaleureux que lui a réservé un public, composé de différentes nationalités, très enthousiaste à l'idée de le rencontrer. Avec des selfies, ces populations ont essayé d’immortaliser ce moment solennel avec le Président Sall, qui a récemment posé un acte d’une extrême témérité. Son renoncement à une 3e candidature à la prochaine élection de février 2024, hautement apprécié partout en Afrique et ailleurs, dans le monde. Le Chef de l’Etat sénégalais est en train de se rendre compte de l’ampleur de son action lors de ses voyages vers différents pays d’Afrique et d’ailleurs. Adulé, le Président Sall, devenu modèle et référence, tout souriant, se donne le temps, de rendre cette reconnaissance à ces populations africaines qui se bousculent, pour ne serait-ce qu’une prise de photo.